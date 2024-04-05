بعد هجومه على إيران.. الحلبوسي يواجه امتحانا سياسيا صعبا

أكد مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن اتهام رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، لإيران بإخراجه من رئاسة البرلمان، سيكون له تداعيات سياسية على مستقبله السياسي وكذلك مستقبل الحزب الذي يتزعمه "تقدم".

واتهم الحلبوسي إيران وجهات حليفة لها بالوقوف وراء إقالته من منصبه، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، محذرًا من استمرار الضغط على الكرد.

وبدوره، قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الكبيسي، إنه "بكل تأكيد تصريح الحلبوسي المباشر والصريح، والذي يعد هو الأول من نوعه باتهام إيران بإخراجه من رئاسة البرلمان بسبب تحالفه السابق مع الصدر وبارزاني وترك حلفائهم من الإطار التنسيقي، سيكون له تداعيات سياسية كبيرة على مستقبله السياسي".