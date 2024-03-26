بعد قصف الجيش.. قوى سودانية تطالب بحظر الطيران في دارفور

طالبت "القوى الشعبية السودانية المناهضة للحرب" بفرض حظر طيران فوق إقليم دارفور غربي السودان، بعد القصف الجوي للجيش السوداني على عدد من المواقع في مدن وولايات الإقليم.

وكثف الجيش السوداني غاراته الجوية على مدن وولايات دارفور؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين، إلى جانب تدمير عدد من المنازل والأسواق.

واتهمت "القوى الشعبية"، في بيان، ما وصفتها بـ "كتائب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية" بالقصف الذي استهدف مدينتي الفاشر وكتم شمالي دارفور، الاثنين؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وجرح العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وطالب البيان "المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة الاستهداف، والعمل على فرض حظر للطيران في إقليم دارفور والضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب".

وذكر أن "القصف أدى لحرق عشرات المنازل في مدينة الفاشر شمالي دارفور، ما دفع المواطنين للنزوح وترك منازلهم خوفاً من تجدد القصف الجوي".