قطر: إسرائيل وحماس "ليستا قريبتين من اتفاق" هدنة

أكدت قطر، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وحركة حماس "ليستا قريبتين من اتفاق" بشأن هدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قوله خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق، وهذا يعني أننا لا نرى الجانبين يتفقان على لغة يمكن أن تحل الخلاف الحالي حول تنفيذ اتفاق".

وأكد الأنصاري أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين.

وتدور حرب في غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تخللتها هدنة لأسبوع من 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى 1 كانون الأول/ديسمبر عام 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى القطاع، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.