غوتيريش يدعو للتحرك من أجل وقف الحرب في السودان

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لبذل الجهود لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن في السودان، مؤكدًا أنه ما من حلٍّ عسكري للصراع.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إن الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أجل وقف الحرب في السودان.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تتاح له الفرصة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل.

وأضاف: "لنرَ كيف يمكننا توحيد جهودنا لجلب هذين الجنرالين إلى الطاولة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف في النهاية. وأيضًا لتوزيع المساعدات الإنسانية الفعالة على شعب في حالة يائسة".