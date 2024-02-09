غوتيريش يدعو للتحرك من أجل وقف الحرب في السودان
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لبذل الجهود لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن في السودان، مؤكدًا أنه ما من حلٍّ عسكري للصراع.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إن الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من أجل وقف الحرب في السودان.
وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تتاح له الفرصة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأسبوع المقبل.
وأضاف: "لنرَ كيف يمكننا توحيد جهودنا لجلب هذين الجنرالين إلى الطاولة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف في النهاية. وأيضًا لتوزيع المساعدات الإنسانية الفعالة على شعب في حالة يائسة".
وأكد غوتيريش الحاجة إلى تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تهيئة الظروف لمحاكمة المتورطين في ارتكاب الفظائع.
وأضاف: "ما يحدث أمر فظيع وهناك حاجة لوقفه. نحن بحاجة إلى تعبئة المجتمع الدولي بأكمله، والبلدان المجاورة، وتلك التي لها نفوذ على الطرفين لبذل كل ما في وسعها لوقف هذه الفظائع الرهيبة".
يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يخوضان حربًا منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.