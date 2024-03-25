غوتيريش: التوافق الدولي حول وقف إطلاق النار في غزة يتنامى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التوافق الدولي يزداد بشأن إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، وبأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي خلال زيارة للأردن اليوم الإثنين قائلا: "نرى توافقا متزايدا لدى المجتمع الدولي على إبلاغ الإسرائيليين بضرورة وقف إطلاق النار".

وتابع وفقا لوكالة "رويترز": "أرى تنامي التوافق، من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فضلا عن العالم الإسلامي بالطبع، على إبلاغ الإسرائيليين بوضوح أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية".

وأكد أكبر مسؤول في المنظمة الدولية، خلال جولة في أحد المراكز بمخيم الوحدات في الأردن حيث تقدم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" خدمات صحية وتعليمية، أن الوكالة تمثل شريان حياة ينبض بالأمل والكرامة لملايين اللاجئين في أنحاء المنطقة.