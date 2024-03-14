بوريل: الكارثة في غزة "من صنع الإنسان"
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست كارثة طبيعية، وإنما هي من "صنع الإنسان".
وأوضح بوريل للصحفيين في مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن، أن زعماء العالم بحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لتفتح الحدود أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق وكالة "رويترز".
وجاءت تعليقات جوزيب بوريل عقب اجتماعات عقدها في واشنطن.
وكان مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد حذّر قبل أيام، من أن هجومًا محتملاً للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيُشكل "كارثة إنسانية تفوق الوصف".
وقال بوريل، في منشور على موقع "إكس": "أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي لكارثة إنسانية تفوق الوصف، وتوترات خطيرة مع مصر".
وأضاف أن "استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن، ووقف الأعمال العدائية، هما السبيل الوحيد لتجنّب وقوع مذبحة".