بوريل: الكارثة في غزة "من صنع الإنسان"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست كارثة طبيعية، وإنما هي من "صنع الإنسان".

وأوضح بوريل للصحفيين في مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن، أن زعماء العالم بحاجة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على إسرائيل لتفتح الحدود أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق وكالة "رويترز".

وجاءت تعليقات جوزيب بوريل عقب اجتماعات عقدها في واشنطن.