قصف مبنى للميليشيات الإيرانية شرق سوريا يوقع قتلى وجرحى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن قصفاً نفذته طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في دير الزور شرق سوريا.

وبحسب المرصد، فإن الانفجار في مدينة دير الزور، نتيجة استهداف مجهول لمبنى للميليشيات الإيرانية خلف مستشفى الكوليرا الإيراني في حي الحميدية.

وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة 8 آخرين بينهم سائق سيارة شحن محملة بالأنابيب، كانت تصطف قرب المبنى.

وفرضت الميليشيات طوقا أمنيا حول الموقع، تزامنا مع سماع صوت سيارات الإسعاف تصل إلى الموقع، وفقاً للمرصد.

ووثق المرصد السوري مقتل 16 عنصراً من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات سورية وغير سوريا ضمن الأراضي السورية، خلال فبراير، قتلوا جميعاً باستهدافات متفرقة جوية وبرية.