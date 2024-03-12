غارات جوية توقع عشرات القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي

أكد مصدر عسكري، الاثنين، مقتل العشرات في صفوف ميليشيا الحوثي، إثر غارات أمريكية-بريطانية، استهدفت مواقع الميليشيا في الحديدة.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن القوات الأمريكية البريطانية، شنّت أكثر من 10 غارات جوية وبحرية استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الساحلية.

وأكد الدبيش في تصريح لـ"إرم نيوز"، "سقوط 11 قتيلًا وإصابة 14 آخرين من عناصر الميليشيات، بينهم 4 خبراء محليين متخصصين في العمليات البحرية، من خريجي أكاديمية علي خامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية بإيران، التي تخرج منها عدد من الضباط الموالين للحوثيين".

وقال إن الضربات "دمّرت منصات صاروخية استراتيجية، ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة، فضلا عن استهدافها مرابط مدفعية كانت معدّة للإطلاق".

وأضاف أن المعلومات، تشير إلى إلحاق الضربات الأمريكية البريطانية، أضرارًا جسيمة بـ9 أهداف، "بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مرابط مدفعية متحركة، إضافة إلى مركز للقيادة والسيطرة، وأنظمة صواريخ".

من جهته، أكد مصدر عسكري يمني لـ"إرم نيوز"، أن الضربات تركزت سبع منها بمديرية الصليف، في الشمال الغربي من الحديدة، مستهدفة معسكر قوات الدفاع الجوي بمنطقة "الجبانة"، وميناء "رأس عيسى" النفطي، الذي "حولته المليشيا إلى منطقة لإرسال الطائرات المسيرّة تجاه البحر الأحمر".

وأضاف أن الهجمات الأمريكية البريطانية التي كانت على مدى الساعات الماضية وعلى نحو متقطع، شملت كذلك مديرية الدريهمي، جنوب غرب مركز المحافظة، بثلاث غارات، ومديرية باجل وسط المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن الضربات المكثّفة، جاءت في أعقاب هجوم صاروخي، شنته مليشيا الحوثي الاثنين، ضد إحدى السفن قبالة سواحل محافظة الحديدة.