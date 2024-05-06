بايدن يلتقي العاهل الأردني في البيت الأبيض

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، في وقت تتضاءل فيه احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتتبادل فيه حركة حماس ومسؤولون إسرائيليون الاتهامات بالمسؤولية عن حالة الجمود.

وأكدت حماس أمس الأحد، على مطلبها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن فيما استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشكل قاطع، حيث شنت حماس أيضًا هجومًا على معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة، وهو ما قالت إسرائيل إنه أدى إلى مقتل ثلاثة من جنودها.

وقال دبلوماسي أردني لوكالة "رويترز"، إن اجتماع اليوم بين بايدن والملك عبد الله ليس اجتماعا ثنائيا رسميا بل سيكون خاصا وغير رسمي.

ويأتي الاجتماع في وقت لا تزال تختلف فيه إدارة بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين حول التوغل العسكري الذي تعتزم إسرائيل القيام به في رفح بجنوب قطاع غزة.