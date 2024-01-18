بين التشكيك والإشادة.. يمنيون يعلّقون على التصنيف الأمريكي للحوثي

أثارت إضافة الولايات المتحدة الأمريكية، ميليشيا الحوثي إلى قوائم الجماعات "الإرهابية" العالمية، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والصحفية اليمنية، بين مشيد ومشكك.

وأبدى يمنيون، آراءهم عبر منصة "X"، بالقرار الأمريكي المتعلق بالحوثي.

ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، تلك الخطوة بـ"الهامة والماضية في الاتجاه الصحيح".

ولفت إلى أن القرار "يعيد تسليط الضوء على التهديد الذي تُشكّله، هذه الميليشيا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلّل من التحذيرات بشأنه طيلة سنوات الانقلاب".