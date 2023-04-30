الخارجية الفلسطينية تبدأ إجلاء 118 من رعاياها في السودان
بدأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إجلاء 118 من رعاياها في السودان.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان إن حافلتين تقلان 118 مواطنا انطلقتا اليوم الأحد من الخرطوم في طريقهما إلى معبر أرقين بين السودان ومصر.
وأضاف أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيرت حافلات باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين وتأمين نقلهم إلى معبر رفح.
وكانت رويترز نقلت يوم الأربعاء عن أحمد الديك القول: "لغاية الآن أجلينا 300 من مواطنينا من السودان من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك لا يزال 200 في الخرطوم إضافة إلى أعداد أخرى في ولايات أخرى".
وسقط مئات القتلى وأصيب الآلاف منذ 15 أبريل نيسان عندما اشتعل فتيل صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.