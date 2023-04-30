الخارجية الفلسطينية تبدأ إجلاء 118 من رعاياها في السودان

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد إجلاء 118 من رعاياها في السودان.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان إن حافلتين تقلان 118 مواطنا انطلقتا اليوم الأحد من الخرطوم في طريقهما إلى معبر أرقين بين السودان ومصر.

وأضاف أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيرت حافلات باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين وتأمين نقلهم إلى معبر رفح.