السودان.. 4 إصابات خلال اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"
تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، جنوب العاصمة الخرطوم، حيث أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفى النو التعليمي.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب العاصمة، فيما نفَّذ الجيش السوداني قصفًا جويًا على مواقع الدعم السريع في حي الصحافة.
وقال شهود في العاصمة السودانية الخرطوم، إن عددًا من القذائف سقطت على أحياء متفرقة في محلية كرري، شمال أم درمان، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة وصباح السبت، وتعد منطقة كرري شمال أم درمان، من المواقع التي يسيطر عليها الجيش.
كما أُفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوب الخرطوم.
وقالت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، إن وحدات الجيش صدت هجومًا شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات.
ويأتي ذلك، بعدما أعلنت القوات المسلحة السودانية سحب وفدها المفاوض من جدة، في وقت دعا فيه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في أول ظهور له منذ أشهر، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.