السودان.. 4 إصابات خلال اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"

وقال شهود في العاصمة السودانية الخرطوم، إن عددًا من القذائف سقطت على أحياء متفرقة في محلية كرري، شمال أم درمان، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة وصباح السبت، وتعد منطقة كرري شمال أم درمان، من المواقع التي يسيطر عليها الجيش.

كما أُفيد عن سماع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوب الخرطوم.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، إن وحدات الجيش صدت هجومًا شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات.