في ظهور نادر.. كيف بدا هانيبال القذافي داخل زنزانته بلبنان؟ (فيديو إرم)
أحدثت صور نشرت مؤخراً لهانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من داخل زنزانته التي يحتجز داخلها في لبنان، ضجة واسعة في البلدين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر هانيبال القذافي في مجموعة صور نشرتها قناة "الجديد" اللبنانية، وقد بدا فيها متعباً وعلامات التقدم في السن والمرض اكتست ملامحه.
ومن زنزانة تحت الأرض، أطل هانيبال القذافي المحتجز لدى السلطات اللبنانية منذ عام 2015، وكان محتجزاً في غرفة تحت الأرض تتسع لبعض الاحتياجات والأدوية مع حمام أرضي.
وأكد هانيبال أنه يعيش تحت الأرض ويحتاج للأكسجين ووضعه الصحي في تدهور مستمر، وذلك رداً على تقارير عن تلقيه معاملة خاصة وأن ظروف اعتقاله جيدة.
وذكرت القناة اللبنانية أن "ملف هانيبال قد يشهد تحريكاً مع ترقب وصول وفد ليبي إلى بيروت تترأسه نزيهة المحمودي وكيل وزارة العدل الليبية".
وبحسب القناة، "ستُطرح معلومات عن هذه القضية المزمنة قوامها معلومات عن الإمام موسى الصدر مقابل حرية هانيبال الذي لا دور له في منح أي معلومة عن اختفاء الإمام".