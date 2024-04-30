في ظهور نادر.. كيف بدا هانيبال القذافي داخل زنزانته بلبنان؟ (فيديو إرم)

أحدثت صور نشرت مؤخراً لهانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من داخل زنزانته التي يحتجز داخلها في لبنان، ضجة واسعة في البلدين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر هانيبال القذافي في مجموعة صور نشرتها قناة "الجديد" اللبنانية، وقد بدا فيها متعباً وعلامات التقدم في السن والمرض اكتست ملامحه.