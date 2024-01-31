حمدوك إلى جوبا بحثا عن وقف الحرب في السودان

أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في السودان أن وفدًا منها، بقيادة عبد الله حمدوك، يتوجه، يوم غد الأربعاء، إلى جوبا؛ تلبيةً لدعوة من حكومة جمهورية جنوب السودان؛ لبحث سبل وقف الحرب في البلاد.

وقالت "تقدم"، في تصريح صحفي تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن الزيارة تأتي في إطار برنامج الجولات الخارجية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية؛ بهدف حشد وتكامل الجهود الدولية والإقليمية للمساعدة في تغليب خيار الحل السلمي لإنهاء الحرب، ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في السودان.

وأكدت أن الجهود تشمل أيضا بحث مسار سياسي تفاوضي لقضايا الأزمة الوطنية المتراكمة، والتأسيس الجماعي لواقع ديموقراطي نهضوي في وطن موحد ومستقر يتسع الجميع، ويوفر شروط الحياة الكريمة بلا تمييز ولا تهميش.