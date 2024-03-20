الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل "الأونروا" حتى مارس 2025‎

اتفق زعماء في الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض على مشروع قانون يقضي ضمن بنوده باستمرار حظر التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى مارس/آذار 2025.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين قولهما إن "مشروع القانون يتضمن حزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية".

وأضاف المصدران المطلعان على الاتفاق أن "التمويل سيجري تجميده لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير/كانون الثاني وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعاً، الشهر الماضي، بوقف تمويل "الأونروا"، الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وما يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

ويحاول المؤيدون للمساعدات استعادة التمويل، ويطالبون واشنطن بدعم "الأونروا" في وقت تعمل فيه جماعات الإغاثة على درء مجاعة تلوح في الأفق في غزة.