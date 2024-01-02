آلاف مرضى السرطان في غزة يفتقرون إلى الأدوية

كشفت مصادر صحية فلسطينية عن وجود 10 آلاف مريض سرطان في القطاع دون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني - التركي عن الخدمة "قسراً"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتدهورت الخدمات الصحية وغابت الأدوية والعلاجات الطبية جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 88 يوماً.

وقالت مصادر إن مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفاً قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم "أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة".

وتعرّض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخروج المستشفى عن الخدمة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.