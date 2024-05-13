اغتيال طلال أبو ظريفة القيادي في "الجبهة الديمقراطية" بغزة

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، اغتيال القيادي الفلسطيني طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غارة إسرائيلية على غزة.

وقالت المصادر إن أبوظريفة قتل بعد استهداف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية منزلاً في حي "الصبرة"، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة عدة أشخاص.

ونعت حركة "فتح"، في بيان لها، أبوظريفة، قائلة: "إن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدرا وستظل نبراسا لكل الأحرار والمقاومين على طريق دحر الاحتلال حتى الحرية والدولة وعاصمتها القدس".