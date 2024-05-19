اليمن.. إصابة مسؤول ومقتل عدد من مرافقيه إثر كمين مسلح

وقع مسؤول محلي بارز في محافظة شبوة شرقي اليمن، ضحية فخ نصبه مسلحون يُعتقد بأنهم قبليون، ما أسفر عن مقتل نجل المسؤول، ونجل شقيقه وأحد أفراد حراسته.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن "أمين عام المجلس المحلي لمحافظة شبوة عبد ربه هشلة، تعرّض لكمين مسلح استهدف سيارته أثناء تنقله من مديرية عين شمال المحافظة، إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة".

وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية المؤكدة تُشير إلى "إصابة المسؤول المحلي وشقيقه وأحد مرافقيه، فيما قُتل نجله، ونجل شقيقه، ومرافق آخر".

وترجح المصادر، بأن الهجوم الذي تعرَّض له المسؤول المحلي "ناجم عن ثأر قبلي أقدم عليه مسلحون قبليون ينتمون لإحدى قبائل شبوة التي يجمعها ثأر مع القبيلة التي ينتمي لها المسؤول".

وكان المسؤول المحلي، وفقًا للمصادر "يوجد في مديرية عين، التي ينتمي لها لحضور، لتأدية واجب العزاء بوفاة أحد أقربائه، وفي طريق عودته إلى عاصمة المحافظة، وقعت حادثة استهدافه في الطريق العام".