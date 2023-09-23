عشرات القتلى والجرحى في انفجار شاحنة وسط الصومال
قال شرطي لوكالة رويترز اليوم السبت إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا بعد انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش في بلدة بلدوين بوسط الصومال.
وأضاف الشرطي "حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وفي وقت لاحق قالت فرانس برس نقلا عن مصدر أمني إن عدد القتلى تجاوز 13 شخصا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
ولم يتضح بعد المسؤول عن الحادث لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات بشكل متكرر في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وأضاف الشرطي في تصريحه لرويترز "حتى الآن رأيت 10 قتلى بينهم جنود ومدنيون وأكثر من 10 جرحى لكن من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".
وتقع بلدوين في إقليم هيران بوسط الصومال والذي شهد في الآونة الأخيرة معارك بين الجيش وحركة الشباب.
وقال الشرطي إن من بين القتلى خمسة من أفراد الشرطة أطلقوا النار على الشاحنة في محاولة فاشلة لمنعها من اقتحام نقطة التفتيش.
وأضاف أن المباني والمتاجر المجاورة تحولت إلى أنقاض، بالإضافة إلى نقطة التفتيش.