صوَّت عليه مجلس الأمن.. 3 مراحل في مقترح واشنطن للتهدئة في غزة

يضع المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، سياسة مرحلية من 3 خطوات على المدى القريب والمتوسط.

ووافق مجلس الأمن الدولي على المقترح الأمريكي بـ 14 صوتًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وتشمل المرحلة الأولى من المقترح وقفًا فوريًّا وكاملًا لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء وكبار السن، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قُتلوا مقابل إطلاق سراح أسرى من السجون الإسرائيلية.

وتتضمن هذه المرحلة أيضًا انسحابًا إسرائيليًّا من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في كافة مناطق القطاع بما في ذلك الشمال، والتوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع.