صوَّت عليه مجلس الأمن.. 3 مراحل في مقترح واشنطن للتهدئة في غزة

صوَّت عليه مجلس الأمن.. 3 مراحل في مقترح واشنطن للتهدئة في غزة
يضع المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، سياسة مرحلية من 3 خطوات على المدى القريب والمتوسط.
ووافق مجلس الأمن الدولي على المقترح الأمريكي بـ 14 صوتًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وتشمل المرحلة الأولى من المقترح وقفًا فوريًّا وكاملًا لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء وكبار السن، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قُتلوا مقابل إطلاق سراح أسرى من السجون الإسرائيلية.
وتتضمن هذه المرحلة أيضًا انسحابًا إسرائيليًّا من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم في كافة مناطق القطاع بما في ذلك الشمال، والتوزيع الآمن للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وتشمل المرحلة الثانية وقفًا دائمًا للأعمال القتالية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين مازالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وتخص المرحلة الثالثة فترة ما بعد الحرب وخطة إعادة إعمار القطاع التي تمتد على بضع سنوات، ويتم بالتوازي مع ذلك إعادة رفات أي رهائن متوفين لا يزالون في غزة.