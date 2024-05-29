خبراء: الجيش الإسرائيلي يعتزم البدء في المرحلة الثالثة من الحرب

توقع محللون بأن الجيش الإسرائيلي على وشك البدء بالمرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، في عدد من المناطق التي خضعت لعمليات عسكرية واسعة لمرة وأكثر.

وتخضع المرحلة الثالثة لتقييمات أمنية، إذ تعتمد على عمليات عسكرية دقيقة وفق معلومات استخباراتية تأخذ بالاعتبار سهولة التحرك من وإلى مكان العملية، باستخدام المحاور العسكرية التي يجري تشييدها في عدة مناطق في القطاع.

أهداف الحرب

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى، إن عدة مناطق في قطاع غزة على وشك الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب بعد تعرضها لعدة عمليات عسكرية موسعة، جرى من خلالها القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، وتفكيك كتائبها العسكرية في تلك المناطق.

وأضاف موسى، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المرحلة الثالثة من الحرب تتم من خلال تحقيق الكمّ الأكبر من أهداف الحرب، ولا سيما القضاء على البنية العسكرية والسلطوية لحماس في تلك المناطق.