لبنان يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا، وضبطت عددًا من المتورطين.
وقالت شعبة المعلومات العامة بمديرية قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن عناصرها تمكنوا "من إحباط عملية هجرة غير شرعية كانت ستنطلق على متن مراكب غير آمنة، من بلدة سلعاتا شمال لبنان إلى إيطاليا".
وأشار البيان إلى أن المهربين تقاضوا عن كل مهاجر، ما بين 6 إلى 7 آلاف دولار، مبينًا أن عدد الركاب المفترضين بلغ 231 شخصًا.
ولفت البيان إلى أن "ما حصل ليس مجرّد عملية توقيف ضخمة نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، بقدر ما كانت المهمّة إنسانيّة تمّ خلالها إنقاذ أرواح 231 مهاجراً غير شرعي، كادوا يلقون مصيراً مجهولاً في عرض البحر".
وأكدت شعبة المعلومات أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
وفي بيان آخر ذي صلة، أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت 7 أشخاص وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بعد حملة دهم في بلدة "ببنين" شمالي البلاد، استهدفت منازل متورطين في شبكة تهريب الأشخاص عبر البحر.
وأفاد البيان أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.