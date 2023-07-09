لبنان يعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا، وضبطت عددًا من المتورطين.

وقالت شعبة المعلومات العامة بمديرية قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن عناصرها تمكنوا "من إحباط عملية هجرة غير شرعية كانت ستنطلق على متن مراكب غير آمنة، من بلدة سلعاتا شمال لبنان إلى إيطاليا".

وأشار البيان إلى أن المهربين تقاضوا عن كل مهاجر، ما بين 6 إلى 7 آلاف دولار، مبينًا أن عدد الركاب المفترضين بلغ 231 شخصًا.