القضاء التونسي يثبت حكماً بالسجن بحق قيادي بحركة النهضة

قرر القضاء التونسي، الخميس، تثبيت حكمه في حق القيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية عبدالحميد الجلاصي وذلك برفض الإفراج عنه في قضية التآمر على أمن الدولة التي تجري بشأنها السلطات التونسية تحقيقات واسعة مع نشطاء سياسيين بارزين.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية أن "دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم قبول مطلب الافراج المقدم في حق القيادي السابق بحركة النهضة عبدالحميد الجلاصي شكلا ورفضه أصلا، وبالتالي تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنه".