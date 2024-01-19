إسرائيل تكشف سبب اغتيال مدير قناة "القدس اليوم" في غزة

أقر الجيش الإسرائيلي الجمعة، باغتيال مدير قناة "القدس اليوم" في قطاع غزة، وائل أبو فنونة، زاعما أنه يشغل منصب "نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن اغتيال الصحفي وائل أبو فنونة بمدينة غزة جاء بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن قيامه بإعداد ونشر فيديوهات الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من تصوير للضربات الصاروخية إلى الفيديوهات المتعلقة بالرهائن المختطفين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أمس، الخميس، تم القضاء على وائل أبو فنونة، نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، في غارة شنها سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام".