إيران ترسل أسلحة لمواقعها في سوريا عبر برادات شحن من العراق (صورة)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن إيران استقدمت أسلحة وعتاداً عسكرياً لمواقع "الحرس الثوري" في سوريا، بواسطة برادات شحن من العراق.

وقال المرصد إن "8 برادات شحن تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، تحمل معدات عسكرية وأسلحة عبرت الأراضي السورية قبل يومين إلى دير الزور، قادمة من البوابة العراقية".

وأوضح أن "الميليشيات الإيرانية أغلقت الشارع العام وسط دير الزور لمدة ساعة كاملة ومنعت المدنيين من المرور، واتجهت الشاحنات إلى حي الحميدية لتفريغ حمولتها".