بسبب عملية النصيرات.. تعليق إدخال المساعدات لغزة عبر الرصيف الأمريكي

وقال: "رأينا جميعنا ما حدث في غزة نهاية الأسبوع الماضي، وشاهدنا بعض التقارير الإعلامية وأخذنا علما بالتصريحات العلنية الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية، التي أكدت أن الرصيف لم يستخدم في العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية لتحرير الرهائن".

وأضاف: "أعتقد أنه من الطبيعي بعد مثل هذه العملية التي تسببت بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، أن يقرر زملاؤنا في المجال الإنساني التعليق لفترة لتفقد الوضع"، معربا عن الأمل في استئناف العمليات "في أسرع وقت ممكن من جانبنا".