بسبب عملية النصيرات.. تعليق إدخال المساعدات لغزة عبر الرصيف الأمريكي
أعلنت الأمم المتحدة تعليق العمليات الإنسانية عبر الرصيف الأمريكي العائم في غزة؛ بهدف "تقييم الوضع الأمني"، وهو إجراء قالت حكومة حماس إنه يؤكد "عدم جدوى ذلك الرصيف.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي المسؤول عن نقل المساعدات إلى غزة عبر الرصيف، علّق عملياته لتقييم الوضع الأمني لضمان سلامة الموظفين والشركاء.
وعن أسباب القرار، أشار المسؤول الأممي إلى العملية الإسرائيلية التي تم تنفيذها السبت الماضي في النصيرات لتحرير 4 رهائن، والتي خلّفت، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، 274 قتيلا و698 جريحا.
وقال: "رأينا جميعنا ما حدث في غزة نهاية الأسبوع الماضي، وشاهدنا بعض التقارير الإعلامية وأخذنا علما بالتصريحات العلنية الصادرة عن القيادة المركزية الأمريكية، التي أكدت أن الرصيف لم يستخدم في العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية لتحرير الرهائن".
وأضاف: "أعتقد أنه من الطبيعي بعد مثل هذه العملية التي تسببت بسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، أن يقرر زملاؤنا في المجال الإنساني التعليق لفترة لتفقد الوضع"، معربا عن الأمل في استئناف العمليات "في أسرع وقت ممكن من جانبنا".