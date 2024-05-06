مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

حذرت مصر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، "لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنًا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن البيان أن مصر "تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع جميع الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة".