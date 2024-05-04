معضلة المهاجرين غير النظاميين تنتقل من تونس إلى جنوبي ليبيا

الكفرة ملاذ لاجئي السودان

ومن أبرز المدن التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين بحسب ما قال شهود عيان لـ"إرم نيوز'' مدينة الكُفرة، التي باتت ملاذا للاجئين والمهاجرين السودانيين الفارين من الصراع الدائر في بلدهم منذ أشهر بين قوات الدعم السريع والجيش.

وأفادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن "عدد النازحين القادمين من السودان إلى جنوب ليبيا بلغ 40 ألف لاجئ، 25‎‎% منهم أطفال دون سن الـ15 سنة، و15% من النساء، و10% من كبار السن والعجزة، و12% من المرضى، بينما عاد اثنان بالمئة فقط طواعية إلى السودان".

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الأعداد لا تزال غير ثابتة وآخذة في التصاعد بسبب استمرار حال النزوح من السودان إلى مدينة الكُفرة، باعتبارها أقرب نقطة حدودية بين البلدين".