معاريف: أدلة "نادرة" على اقتراب "حزب الله" من الحدود الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الثلاثاء، أن معهد "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، كشف عن أدلة نادرة تُظهر مواصلة عناصر ميليشيا "حزب الله" الاقتراب من الحدود الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه منذ انضمام عناصر "حزب الله" إلى القتال ضد إسرائيل، في 8 تشرين الأول/أكتوبر وحتى اليوم، تم القضاء على أكثر من 330 منهم.

وتُظهر الأدلة، التي عثر عليها معهد أبحاث "ألما"، أن عناصر "حزب الله" موجودون فعليًا، ويستمرون في العمل بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وكشفت الصحيفة عن ملابسات مقتل أحد عناصر "حزب الله" ونشاطات الفرقة التي كان ينتمي إليها، قبل وأثناء مهمتها.

وأوضحت الصحيفة أنه في 31 مايو الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي منطقة قرية "يارون" اللبنانية، على بعد حوالي كيلومتر من حدود إسرائيل، وبعد حوالي ساعة، أبلغ الجيش الإسرائيلي عن أحد عناصر "حزب الله" الذي تم التعرف عليه وقتله في تلك القرية، وبعد ساعتين نشر "حزب الله" إعلانًا رسميًا عن مقتل عباس حيدر بوصي "أبو الفضل"، مواليد عام 1990، من مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.