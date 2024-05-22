إعلام إسرائيلي: حماس استغلت ظروف الحرب لتجنيد آلاف المقاتلين
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة حماس، نجحت في تجنيد الآلاف خلال الحرب الجارية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر استخبارية أمريكية، أن حماس ألحقت بالحركة عناصر جديدة خلال شهور الحرب.
وانتقدت القناة الحكومة والجيش، وقالت إنهما لا يكفان عن الزعم بأنه لم يتبق سوى 4 كتائب لحماس في رفح، من بين 24 كتيبة كانت نشطة قبل الحرب التي دخلت شهرها الثامن.
لكن الأرقام الجديدة التي صدرت عن مصادر استخبارية أمريكية، ترجح أن الجيش الإسرائيلي نجح في تصفية أو اعتقال 30% إلى 35% فقط من مسلحي الحركة.
وأوضحت، أن التقديرات السائدة هي أن 65% من الأنفاق التي حفرتها حماس في أنحاء القطاع مازالت تعمل، وأن عمليات التهريب قائمة، فيما تنجح الحركة في ضم المزيد من العناصر الجديدة إلى صفوفها.
وفي وقت سابق زعمت تقارير إسرائيلية، أن الجيش عثر حتى الآن على 700 نفق، منها 50 نفقا تمر من مدينة رفح جنوبي القطاع إلى سيناء المصرية.
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد جراء نجاح حماس في جذب آلاف العناصر الجديدة خلال الحرب.
ورأت القناة أن إعادة بناء العنصر البشري في حماس من بين أسباب نجاح الحركة في الصمود أمام الهجمات الإسرائيلية المكثفة، طوال قرابة 8 أشهر من الحرب.
وربطت هيئة البث بين تلك التقديرات وبين تحولات في الموقف الأمريكي إزاء عمليات رفح العسكرية، وذكرت أن واشنطن خففت من حدة معارضتها لعمليات رفح، بذريعة أن تل أبيب استجابت للمخاوف الأمريكية بشأن وضع المدنيين هناك، وأن قرابة مليون فلسطيني نزحوا من رفح.
ونوهت بأن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل التقدم في رفح، وأن 4 ألوية قتالية تسيطر على الأحياء الشرقية حاليًا وعلى المعبر الحدودي مع مصر، فيما بدأ جنود الفرقة 162 في التقدم غربًا صوب محور فيلادلفيا.