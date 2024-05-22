إعلام إسرائيلي: حماس استغلت ظروف الحرب لتجنيد آلاف المقاتلين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة حماس، نجحت في تجنيد الآلاف خلال الحرب الجارية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصادر استخبارية أمريكية، أن حماس ألحقت بالحركة عناصر جديدة خلال شهور الحرب.

وانتقدت القناة الحكومة والجيش، وقالت إنهما لا يكفان عن الزعم بأنه لم يتبق سوى 4 كتائب لحماس في رفح، من بين 24 كتيبة كانت نشطة قبل الحرب التي دخلت شهرها الثامن.

لكن الأرقام الجديدة التي صدرت عن مصادر استخبارية أمريكية، ترجح أن الجيش الإسرائيلي نجح في تصفية أو اعتقال 30% إلى 35% فقط من مسلحي الحركة.

وأوضحت، أن التقديرات السائدة هي أن 65% من الأنفاق التي حفرتها حماس في أنحاء القطاع مازالت تعمل، وأن عمليات التهريب قائمة، فيما تنجح الحركة في ضم المزيد من العناصر الجديدة إلى صفوفها.