قناة إسرائيلية ترصد "ساعات حرجة" بعد 100 يوم على حرب غزة

بعد مرور 100 على حرب غزة، لا تكف وسائل الإعلام الإسرائيلية عما يمكن تسميته "جلد الذات"، بينما تقف إشكالية "مَن المسؤول؟" في قلب الجدل الذي سيستمر لسنوات.

ونقلت قناة "الأخبار 12"، الأحد، جانبًا من ملابسات الهجوم، الذي عده وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه "سيُبكي الإسرائيليين على مر أجيال".

وأشارت أن الوزير الذي كان يستعد للتريض بدراجته الهوائية، في السادسة والنصف صباح يوم 7 أكتوبر الماضي، "فهم أن شيئًا ما يحدث".

وتحدث غالانت مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي، إذ أبلغه الأخير أن الأمر ليس مجرد إطلاق للرصاص، وإنّما هجوم على السياج، وطائرات شراعية معادية تحلق في سماء المستوطنات.

وهرع وزير الدفاع إلى مكتبه، إذ يقبع فيه منذ 100 يوم، أو في اجتماعات مجلس الحرب، أكثر من أي وقت مضى، وفقًا للقناة.