مراقبون: إجراءات إسرائيل تهدد بانهيار السلطة وقيام انتفاضة فلسطينية

حذر مراقبون من أن الإجراءات الإسرائيلية قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

وتهدد الإجراءات الانتقامية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية، بانهيار السلطة التي تعاني أزمات غير مسبوقة، أبرزها الأزمة المالية.

ويضغط شركاء نتنياهو اليمينيون لإجباره على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية وقادتها، على الرغم من الرفض الأمريكي والدولي لأي إجراءات أحادية الجانب قد تنهي دور السلطة.

أمس الأربعاء، بعث وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، برسالة عاجلة لنتنياهو، طالبه فيها بالحصول على رد حول خطوات ضد السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يتخذ رئيس الوزراء ست خطوات ضد السلطة.

6 خطوات

والخطوات الست التي دعا سموتريتش لتنفيذها جرى نقاشها في آخر اجتماع للحكومة الإسرائيلية، حيث يقول الوزير الإسرائيلي إنها تأتي بسبب "التصرفات الأحادية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل"، خاصة السعي لنيل الاعتراف الدولي، وفق تلفزيون "i24 news" العبري.

الخطوة الأولى هي انعقاد فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، بما في ذلك منطقة (E1)، والثانية اتخاذ قرار لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بصورة أحادية بالدولة الفلسطينية.

أما الخطوة الثالثة فهي التوقف عن تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لخزينة السلطة عبر النرويج؛ بسبب خطوة الدولة الأوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة بشكل أحادي، والرابعة تتمثل في دفع مسودة قرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.