الإمارات تطلق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، إطلاق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"، بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن البرنامج يأتي ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.. أطلقنا اليوم "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين" بالتعاون مع 30 دولة حول العالم".

وأضاف: "يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل".

ولفت إلى أن "التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة والتي تمثل رأس مال حقيقيًا لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية".