تقرير: ميليشيات العراق منقسمة بشأن الانضمام إلى حرب غزة

أكدت مصادر عراقية، أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران منقسمة بشأن الانضمام إلى الحرب بين إسرائيل وحماس طالما أن الحركة هي التي تقودها فقط، وفق ما نقله موقع "المونيتور" عن قادة هذه الميليشيات.

وقال الموقع، إن هذه الميليشيات غاضبة من إقدام حماس على عملية عسكرية كبيرة دون تنسيق مسبق، وإنها منقسمة بشأن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف: "الجميع غير مستعدين للتدخل إلا إذا نفذت إسرائيل تهديدها بشن غزو بري على غزة، أو أصدر حزب الله أمرا بدخول المعركة (..) عندها ستكون الفصائل العراقية تحت قيادة حزب الله، وليس حماس".

وذكر الموقع أن قادة الفصائل والمسؤولين العراقيين يجمعون على أن إيران لم تختر توقيت هجوم 7 أكتوبر وأن حزب الله لم يكن مستعدا له، وأن تقديرات الاستخبارات الأميركية تؤكد أن الإيرانيين تفاجؤوا به.

واختتم الموقع تقريره بقول أحد قادة الحشد: "لسبب ما اتخذ محمد الضيف وعدد من قادة حماس قرارا بالحرب دون إبلاغ البقية.. لا نعلم الخطوة القادمة، ولا الخطة البديلة لمواجهة ردود الفعل الإسرائيلية (..) ما فعله الضيف أحرج الجميع ووضعهم أمام الأمر الواقع".

المصدر: موقع "المونيتور" الأمريكي