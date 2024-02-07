مسؤول إيراني: لدينا "اتفاق دفاعي" مع ميليشيات المنطقة

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الأربعاء، أن طهران لديها "اتفاق دفاعي" مع الميليشيات في المنطقة، وشبهه بالتحالف العسكري الغربي، حلف شمال الأطلسي.

وقال إنه من المستحيل إيقاف هجمات ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن أفضل طريقة لتخفيف التوترات في المنطقة هي وقف الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف إيرواني في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" الأمريكية، إن قيام إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة وسيطرة طهران على الميليشيات المسلحة الأخرى في المنطقة "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبيره.

وفي أعقاب حرب غزة، هاجمت الميليشيات الحوثية والعراقية أهدافا عسكرية للولايات المتحدة، بذريعة دعمها لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

واستهدفت ميليشيا الحوثي السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وفي المقابلة، ذكر إيرواني أن الحوثيين "لديهم أسلحتهم الخاصة" وأن إيران لا تعطيهم تعليمات حول كيفية استخدام هذه الأسلحة.

وفي إشارة إلى علاقات إيران مع ما يسمى بـ"جماعات المقاومة" في الإقليم، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة، إن الحكومة الإيرانية لديها "اتفاق دفاعي" مع هذه "الجماعات"، وشبهه بالتحالف العسكري الغربي، حلف شمال الأطلسي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران قادرة على وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بمكالمة هاتفية، قال الدبلوماسي الإيراني إن "ذلك مستحيل، لأن إيران ليس لديها سيطرة على هذا الأمر، ولا توجد لديها سيطرة على المجموعة اليمنية".

وذكر أن إسرائيل إذا انسحبت من غزة وألغت القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، فإنه على استعداد لتشجيع الحوثيين على وقف هذه الهجمات، مبيناً أنهم "لم ينفذوا هجمات في البحر الأحمر قبل الهجوم على غزة".

وفي إشارة إلى التصريحات التهديدية للمسؤولين الأمريكيين، قال: "أعتقد أن لغة التهديد لن تكون فعالة ضد إيران، لغة التعاون والاحترام فعالة ضد إيران، إذا كنت تعتقد أن إيران تخشى التهديدات، فأنت مخطئ تماماً".

وحذر من أنه إذا هاجمت واشنطن أراضي إيران أو الشعب الإيراني في جميع أنحاء العالم، "فسوف يدافعون عن أنفسهم بالتأكيد".