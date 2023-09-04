صحيفة: 100 واقعة تجسس صينية "محتملة" على قواعد عسكرية أمريكية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأحد، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن مواطنين صينيين، يظهرون أحيانا كسائحين، تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية. ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات تجسس محتملة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى أجرت مراجعة في العام الماضي في محاولة لحصر تلك الوقائع، التي شملت اقتحاما للبوابات، بسبب محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأمريكي دون تصريح ملائم.

وغالباً ما اتهمت الولايات المتحدة حكومة الصين بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية والمعلومات السرية وكذلك الأسرار التجارية للشركات الأمريكية، من أجل دعم الصين العسكري والتجاري طويل المدى.

واتهمت واشنطن الوكالات الحكومية الصينية والأفراد التابعين لها باستخدام عدد من الأساليب للحصول على التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك التجسس واستغلال الكيانات التجارية وشبكة من الاتصالات العلمية والأكاديمية والتجارية.