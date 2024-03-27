إسرائيل تعتزم إرسال وفد جديد إلى واشنطن لبحث ملف رفح

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن إسرائيل تريد تحديد موعد جديد لإرسال وفد إلى واشنطن للبحث في الهجوم المحتمل على رفح في قطاع غزة، بعد أيام من إلغاء زيارة إسرائيلية مقرّرة؛ احتجاجا على قرار الأمم المتحدة المطالب بوقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف اسمه، أن "مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه يرغب في تحديد موعد جديد للاجتماع المخصص لرفح".

وأضاف: "نحن ننسّق معه الآن لتحديد موعد مناسب".