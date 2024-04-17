حزب الله يستهدف مقرًّا عسكريًّا إسرائيليًّا ردًّا على مقتل 3 من عناصره

أعلنت ميليشيا حزب الله، الأربعاء، قصف مقر قيادة عسكري في شمال إسرائيل، "ردًّا" على مقتل ثلاثة من عناصره في ضربات استهدفت، الثلاثاء، بلدتين في جنوب لبنان، في حين أحصت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة ستة أشخاص بجروح.

ورغم أن الحدود تشهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر، فإن حزب الله لليوم الثالث على التوالي يتبنى تنفيذ هجمات توقِع جرحى في الجانب الإسرائيلي.

ونقلت فرانس برس عن بيان لحزب الله: "إن مقاتليه شنوا "هجومًا مركبًا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة إسرائيلي مستحدث في قرية عرب العرامشة، وذلك "ردًّا على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".

في الجانب الإسرائيلي، أحصت خدمة "نجمة داود الحمراء" الإسعافية إصابة ستة أشخاص بجروح، أحدهم في حالة حرجة. وقالت إن فرقها وفّرت بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي الرعاية الطبية ونقل المصابين إلى نهاريا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده "عددًا من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه عرب العرامشة"، وهي قرية حدودية ذات غالبية عربية.

وأفاد بقصف وحداته مصادر النيران وشنّ طائراته الحربية ضربات على "مجمع عسكري" تابع لحزب الله في منطقة عيتا الشعب قال إن مقاتلين تواجدوا فيه.

وكان حزب الله نعى، الثلاثاء، ثلاثة من مقاتليه قضوا بضربات اسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات في بلدتي الشهابية وعين بعال.