يتضمن ثلاث مراحل.. تفاصيل مقترح حماس للهدنة

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر فلسطيني، أن المقترح الذي قدمته حركة حماس لوقف إطلاق النار، يتضمن ثلاث مراحل.

وأضاف المصدر أن المراحل الثلاث يتخللها تبادل للأسرى وعودة النازحين لشمال غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح حماس بأنه "غير واقعي"، إلا أنه قال إن وفدا سيتوجه إلى قطر لمناقشة موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.

وقالت حماس أمس الخميس إنها قدمت للوسطاء "تصورا شاملا" لهدنة في غزة، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف المقترح بـ "غير الواقعي".