قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزةرويترز

يتضمن ثلاث مراحل.. تفاصيل مقترح حماس للهدنة

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر فلسطيني، أن المقترح الذي قدمته حركة حماس لوقف إطلاق النار، يتضمن ثلاث مراحل.

وأضاف المصدر أن المراحل الثلاث يتخللها تبادل للأسرى وعودة النازحين لشمال غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء المرحلة الثانية.

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح حماس بأنه "غير واقعي"، إلا أنه قال إن وفدا سيتوجه إلى قطر لمناقشة موقف إسرائيل من اتفاق محتمل.

وقالت حماس أمس الخميس إنها قدمت للوسطاء "تصورا شاملا" لهدنة في غزة، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف المقترح بـ "غير الواقعي".

وكانت حماس قالت أمس الخميس، إنها قدمت للوسطاء تصورًا شاملا عن اتفاق هدنة، يستند إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وتجري مفاوضات بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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ويرزح قطاع غزة تحت وطأة حرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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