الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين و8 مسيّرات حوثية في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الخميس، أن قواتها تمكنت من تدمير 8 طائرات مسيّرة وزورقين مسيّرين، تم إطلاقهما من مناطق سيطرة الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها بمنصة "إكس" أنه "بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر"، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن الحوثيون، المدعومون من إيران، أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.