وزير الدفاع البريطاني يعتبر رفض نتنياهو حل الدولتين "مخيباً للآمال"

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين مع الفلسطينيين "مخيبًا للآمال".

وأضاف شابس، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن موقف بنيامين نتنياهو لم يكن "مفاجأة"، لكنه "مخيب للآمال".

وأشار إلى أن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفًا: "الفلسطينيون يستحقون دولة ذات سيادة ولا أرى حقاً أن هناك حلاً آخر".

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، السبت، رفضه، على ما يبدو، لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب على حركة حماس في غزة.

وقال بايدن، يوم الجمعة، إنه تحدث مع نتنياهو عن الحلول الممكنة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن "أحد المسارات قد يتضمن تشكيل حكومة غير عسكرية".

لكنّ مكتب نتنياهو أصدر بياناً جاء فيه أنه "خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددًا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان عدم تشكيلها تهديدًا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".