إسرائيل تضغط لوقف نشر "وثيقة إدانة" بريطانية

تعمل تل أبيب من وراء الكواليس؛ من أجل تقويض نشر وثيقة بريطانية، تدين الجيش الإسرائيلي، بشأن انتهاكه للقوانين الدولية في غزة، بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة، أن محاولات مكثفة تجريها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفارة تل أبيب في لندن، بغرض منع نشر الوثيقة التي أعدها قانونيون بريطانيون.

وورد في الوثيقة أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في قطاع غزة على خلاف القانون الدولي".

الصحيفة أكدت أن الوثيقة المشار إليها أُعدِّت بالفعل، وأصبحت جاهزة في انتظار توقيع وزير الخارجية ديفيد كاميرون.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية على صلة بالموضوع، قولهم: "إن كاميرون "لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بتوقيع الوثيقة ومن ثم نشرها".

وأكدت أن تل أبيب تعمل بشكل مكثف على منع نشر الوثيقة التي تحمل رؤية قانونية "تضر بموقف إسرائيل على الساحة الدولية".

المصادر التي تحدثت مع الصحيفة العبرية، دون كشف هويتها، أكدت أن نوعين من الضرر سيقعان على إسرائيل لو نُشرت الوثيقة.

وذكرت أن الضرر الأول هو أنها ستُعد أساسًا قانونية لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، والثاني هو تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.