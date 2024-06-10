مقتل 55 على الأقل في اشتباك بين عشيرتين وسط الصومال

قال سكان ومسؤولون طبيون، اليوم الاثنين، إنّ اشتباكًا عنيفًا وقع مطلع الأسبوع بين عشيرتين في وسط الصومال أدى إلى مقتل 55 شخصًا على الأقل وإصابة 155 آخرين.

وتسعى الحكومة الاتحادية الصومالية جاهدة لاحتواء ليس فقط العنف الذي تشنه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإنّما أيضًا الاشتباكات التي تندلع بين العشائر للسيطرة على الأراضي والمياه في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.