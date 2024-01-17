مسؤول إسرائيلي: لم نهزم حماس في غزة بعد

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن الحديث عن "اليوم التالي لحماس" سابق لأوانه، لأنه "لم تتم هزيمة الحركة بعد" في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء، خلال انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال هنغبي: "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن اليوم التالي لحماس، إذ لم تتم هزيمة الحركة بعد".

وتواجه القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل قطاع غزة، منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقاومة شرسة من قبل مقاتلي "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 529 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا، بينهم 193 سقطوا منذ التوغل البري، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.