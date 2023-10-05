تزامنًا مع زيارة مسؤول أممي.. الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب

استهدفت ميليشيات الحوثيين الانقلابية، اليوم الخميس، أحد مخيمات النازحين، المتواجدة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، مخلّفة أضرارًا مادية كبيرة، وذلك بالتزامن مع زيارة مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن للشؤون العسكرية العميد أنطوني هايوارد، للمحافظة.

وقال مصدر عسكري لـ"إرم نيوز": "قصف الحوثيون عقب مغرب اليوم، عبر صاروخ من نوع كاتيوشا، مخيم سائلة الميل الواقع شمال محافظة مأرب، وخلّف القصف الصاروخي، حتى اللحظة، أضرارًا مادية جسيمة، طالت مساكن وخيم النازحين".