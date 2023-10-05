تزامنًا مع زيارة مسؤول أممي.. الحوثيون يقصفون مخيمًا للنازحين في مأرب
استهدفت ميليشيات الحوثيين الانقلابية، اليوم الخميس، أحد مخيمات النازحين، المتواجدة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، مخلّفة أضرارًا مادية كبيرة، وذلك بالتزامن مع زيارة مستشار المبعوث الأممي إلى اليمن للشؤون العسكرية العميد أنطوني هايوارد، للمحافظة.
وقال مصدر عسكري لـ"إرم نيوز": "قصف الحوثيون عقب مغرب اليوم، عبر صاروخ من نوع كاتيوشا، مخيم سائلة الميل الواقع شمال محافظة مأرب، وخلّف القصف الصاروخي، حتى اللحظة، أضرارًا مادية جسيمة، طالت مساكن وخيم النازحين".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى العميد هايوارد، بعضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اللواء سلطان العرادة، حيث بحث الطرفان الجهود الأممية لإحلال السلام، وفرص استئناف الهدنة وتثبيت إيقاف دائم لإطلاق النار، سعيًا وتمهيدًا للتأسيس والانتقال نحو عملية سياسية لتحقيق سلام شامل وعادل في عموم اليمن.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، أبدى "العرادة"، استعداده لفتح الطرقات الرابطة بين محافظة مأرب ومحافظتي صنعاء والبيضاء من جهته خلال 48 ساعة، في حال موافقة الميليشيات الانقلابية، على فتح مماثل من جهتها، مشترطًا أن يكون ذلك بإشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة، ومنوهًا في الوقت نفسه إلى أن "الأولوية القصوى في الوقت الراهن، هي لفتح الطرقات الرئيسة لمحافظة تعز، المحاصرة منذ 9 سنوات".
وقال: "رغم كافة التنازلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الشرعية، تعمل ميليشيات الحوثيين الإرهابية، على خلاف ذلك، حيث لا تتوانى عن ارتكاب أي ممارسات، لإحباط كافة الفرص والجهود الأممية الباحثة عن طريق للسلام، سعيًا منها إلى شرعنة انقلابها، وإضعاف القرارات الأممية".
ودعا "العرادة"، في إطار اللقاء، المجتمع الدولي إلى "التخلي عن سياساته المتبعة في مهادنة الحوثيين، الأمر الذي شجعهم على التمادي والتعنت"، مشددًا على ضرورة "اتخاذ موقف صارم وحازم لتنفيذ القرارات الأممية، وتحديد علانيةً الطرف المعرقِل، واتخاذ إجراءات رادعة تجاهه".