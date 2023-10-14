الجيش الإسرائيلي: قتلنا قياديين من حماس وقفا وراء الهجوم
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه قتل اثنين من قادة حركة حماس كانا وراء الهجوم على إسرائيل عبر الحدود قبل أسبوع.
وأضاف الجيش أنه قتل مراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي بحماس، وعلي القاضي قائد إحدى سرايا القوات الخاصة.
ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة تضمنت مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية استهداف القياديين بحماس، مؤكدًا أن استهدافهما جاء بتوجيه من جهاز الشاباك، وهيئة الاستخبارات.
ولم تعلق "حماس" بعد على الأنباء الإسرائيلية.
والسبت الماضي، أطلقت حركة حماس عملية استهدفت القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، حملت اسم "طوفان الأقصى".