رياض حجاب ينافس على رئاسة المعارضة السياسية في المنفى

اسطنبول - يخوض رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب المنافسة على رئاسة المعارضة السياسية المدعومة من الغرب في محاولة لزيادة مصداقية الحركة المعارضة المنقسمة قبل محادثات سلام.
وقال المكتب الاعلامي للائتلاف الوطني السوري إنّ حجاب سينافس الرئيس الحالي أحمد الجربا الذي انتهت الشهر الماضي ولايته التي استمرت ستة أشهر.
وقال عضو كبير في الائتلاف قبل ترشح حجاب رسميا "لديه فرصة حقيقية للفوز وخبرته كرئيس للوزراء ستساعدنا في العملية السياسية."
ولم يكن حجاب عضوا في الائتلاف حتى اليوم الأحد حين حلّ محل ممثله عبده حسام الدين في الائتلاف.
ومن المقرر أيضا انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وأمين عام.