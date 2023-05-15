مندوب إسرائيل يدعو لمقاطعة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في الأمم المتحدة

دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إلى مقاطعة إحياء "ذكرى النكبة" الفلسطينية لهذا العام في الأمم المتحدة، والتي تصادف اليوم الإثنين الـ 15 من أيار/ مايو، بفعالية رسمية في مقر الهيئة الدولية في نيويورك، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحث أردان أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم حضور حدث إحياء النكبة، زاعما أن "هذا الاحتفال يروج فقط للممارسة المعادية للسامية المتمثلة في وضع الدولة اليهودية في مستوى مختلف عن مستوى أي دولة عضو أخرى".

وادعى أن "هذه الممارسة لا تتغاضى عن كراهية اليهود فحسب، بل إنها تمنح الفلسطينيين الضوء الأخضر أيضا لمواصلة استغلال الهيئات الدولية للترويج لخطابهم ضد إسرائيل".

يأتي ذلك بعد أن أشارت الأمم المتحدة في بيان لها، إلى أنها ستنظم حدثين في مقرها بنيويورك، حيث سيشمل التنظيم حدثا رفيعا على المستوى الرسمي في قاعة الجمعية اليوم الإثنين.

وقالت في بيانها: "تسلط هذه الذكرى الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، وتعد تذكرة على أن أكثر من 5.9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا، لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم".