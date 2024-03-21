خطة إسرائيلية "سرية" لخلق سُلطة غير موالية لحماس في غزة

يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون بشكل سري، على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في غزة قد تؤدي إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية في القطاع، لكنها غير موالية لحركة حماس، وفق "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا الأمر أثار ردة فعل عنيفة من قبل حماس، ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، ستدخل المساعدات برًا وبحرًا بعد التفتيش الإسرائيلي، وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة، حيث سيقوم الفلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه "عندما تنتهي الحرب، سيتولى المسؤولون عن المساعدات سلطة الحكم، بدعم من قوات الأمن التي تمولها الحكومات العربية والدولية".

ويُمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت إسرائيل في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفه غزوها لقطاع غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.