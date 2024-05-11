حماس تنشر مقطعا مصورا لرهينة إسرائيلي

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطعًا مصورًا لرجل إسرائيلي محتجز كرهينة في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة، وفق وكالة "فرانس برس".

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، دون تحديد موعد تسجيله، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية، يقول: "الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب".

وظهر الأسير الإسرائيلي نداف بوببلويل، البالغ من العمر 51 عامًا، وهو في حالة صحية جيدة، بينما تبدو آثار كدمة في عينه اليمنى.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن تقارير صادرة عن وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، إن الحركة ستصدر مقطع فيديو في وقت لاحق من، اليوم السبت، حول مصير بوببلويل المحتجز لديها.